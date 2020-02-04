تراجع جو بايدن وتقدم ساندرز في سباق الديمقراطيين

وقال ساندرز: «عندما تعلن النتائج، أشعر أننا سنرى نجاحا جميلا جدا هنا في أيوا»، مؤكدا أن «هذا اليوم يشكل بداية نهاية دونالد ترمب».
من جهته، ألقى بوتيدجيدج خطابا حماسيا ذهب فيه إلى حد اعتبار نفسه «منتصرا»، وقال: «أيوا فاجأت البلاد»، بينما أعلن فريق حملة ساندرز هذه المعطيات التي تشمل نحو 40 % من مراكز التصويت بسبب عجز الحزب الديموقراطي في أيوا عن نشر النتائج.
وتفيد هذه الأرقام أن ساندرز حصل على 28,62 % مقابل 25,71 % للمعتدل بوتيدجيدج و18,42 % للسيناتورة إليزابيث وارن، بينما حل نائب الرئيس السابق جو بايدن في المرتبة الرابعة بـ15,08 % فيما يعد أداء سيئا للرجل الذي بقي لأشهر في طليعة استطلاعات الرأي.
وكان السباق إلى البيت الأبيض انطلق داخل الحزب الديموقراطي بمشاركة أكثر من 24 طامحا إلى منافسة المرشح الجمهوري ترمب، بعضهم بدأ جهوده منذ عام، لكن لم يبق الآن، قبل تسعة أشهر من تاريخ الانتخابات، سوى 11 منهم.
السباق الديمقراطي نحو البيت الأبيض
بيرني ساندرز 28 %
بيت بوتيدجيدج 25 %
إليزابيث وارن 18 %
جو بايدن 15 %
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