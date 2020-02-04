قلب تونس يدعم حكومة وحدة وطنية

أعلن حزب قلب تونس عن دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية في خطوة لإنهاء المسار المتعثر في مفاوضات رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ.

يأتي إعلان الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية، عقب اجتماع مجلسه الوطني، ردا على قرار استبعاده من الفخفاخ في مشاورات تشكيل الحكومة.

وينادي بحكومة وحدة وطنية أيضا الحزب الأول حركة النهضة الإسلامية، بينما طالب أيضا حزب حركة «تحيا تونس» بأن تشمل المشاورات أكبر عدد ممكن من الأحزاب من أجل ضمان حزام سياسي واسع للحكومة المقترحة.

وأكد حزب قلب تونس في بيان له «على صواب خيار حكومة الوحدة الوطنية»، معتبرا أنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الخانقة والعامة التي تمر بها البلاد».