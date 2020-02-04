كشفت مصادر فرنسية، اليوم الثلاثاء، هوية المسلح الذي نفذ هجوماً بسكين داخل ثكنة للشرطة الفرنسية أمس الاثنين.

وقال مسؤولون إن المهاجم جندي متدرب. ونفذ المسلح الهجوم في ثكنة في بلدية ديوز شرقي فرنسا وأصاب ضابطاً في ذراعه قبل أن يصاب بالرصاص. والمهاجم حالياً في المستشفى وحالته مستقرة.

وذكر مصدر في المخابرات أن المشتبه به يبلغ من العمر 19 عاماً ويدعى ماتياس آر. وقال إن الشرطة فتشت مقر إقامته لدى الجيش في "ديوز" وداهمت منزله في وسط فرنسا لكنها لم تعثر على ما يدل على صلات واضحة بينه وبين شبكات متشددة.

لم يتدخل الادعاء المعني بقضايا مكافحة الإرهاب لقيادة التحقيق رغم مرور 24 ساعة على الهجوم، مما يشير إلى أن المحققين يشكون في أن الواقعة كان دافعها الرئيس هو الإرهاب.

وشهدت دول عدة هجمات بسكاكين نفذها من يوصفون بأنهم "ذئاب منفردة" لصالح منظمات إرهابية.

في أكتوبر الماضي، نفذ مساعد في قسم تكنولوجيا المعلومات في مقر الشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس هجوماً بسكين داخل مقر عمله مخلفاً وراءه أربعة قتلى قبل أن يردى بالرصاص.

كما تعرضت باريس لهجمات كبرى نفذها متشددون في السنوات الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كشف هوية منفذ هجوم على ثكنة للشرطة في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.