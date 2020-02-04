الجيش السوري على أبواب مدينتي سراقب وأريحا في إدلب

اقترب الجيش السوري من مدينتي سراقب وأريحا في ريف إدلب الشرقي، وسط معارك عنيفة مع فصائل المعارضة.

وقال قائد ميداني «سيطر الجيش السوري اليوم على بلدتي مرديخ وتل مرديخ جنوب مدينة سراقب وأصبح على مسافة لا تتجاوز أربعة كيلومترات عن المدينة، كما تقدمت القوات التي سيطرت على بلدة النيرب جنوب غرب مدينة سراقب، باتجاه المدينة التي تتقدم القوات إليها من المحورين الجنوبي والغربي، وسط معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة الذين سقط منهم عشرات القتلى والجرحى».

وأضاف القائد الميداني، «تقدمت القوات السورية وأصبحت على بعد خمسة كيلومترات من مدينة أريحا، كما واصلت القوات التي تقاتل على محور سراقب أبو الظهور بالتقدم باتجاه المدينة وسيطرت اليوم على أربعة قرى أبرزها تل الحليب وتل سلطان». اقرأ أيضاً... الجيش السوري يسيطر على قرية عند مشارف مدينة إدلب

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