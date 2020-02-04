السعودية تعلن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة وتعدم 358 ألف طائر

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2020، إن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة إتش5إن8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.



المنظمة أوضحت نقلاً عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية إن التفشي، الذي حدث في منطقة سدير بوسط البلاد، أسفر عن نفوق 22700 طائر. وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفاً.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في أحد مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.



إذ أكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، يصيب الطيور فقط ولا ينتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، مشيراً إلى أن هذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017، وتمت السيطرة عليها، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة.



كما أوضح أبا الخيل، أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.



وشدد المتحدث الرسمي، على جميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديدة خلال الفترة الحالية.



ودعا الدكتور عبدالله أبا الخيل، الجميع في المملكة، إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ غرفة طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.



وتزامناً مع حالة الذعر التي خلفها انتشار فيروس كورونا في الصين، أعلنت بكين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 1» في مقاطعة هونان التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبي مركز فيروس كورونا الجديد سريع الانتشار.



صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» -ومقرها هونغ كونغ- ذكرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن المرض ظهر في مزرعة بمدينة شاويانغ التابعة لمقاطعة هونان جنوبي الصين، مشيرة إلى نفوق 4500 دجاجة من بين 7850 في المزرعة بسبب المرض.



كما أفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية بأن السلطات المحلية أعدمت 17 ألفاً و828 دجاجة بعد تفشي المرض. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بالفيروس في المقاطعة، وفقاً لموقع الصحيفة.



يعتبر إنفلونزا الطيور مرضاً فيروسياً يستهدف الطيور ولكنه في حالات نادرة ينتقل إلى البشر، ويتسبب به أكثر من 12 نوعاً من الفيروسات، وعندما يصيب المرض البشر فإنه قد يكون قاتلاً.