كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرهان: موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية "مستمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال، وسيستمر ثابتا وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.

وأضاف "البرهان"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء: "لقائي بنتنياهو جاء من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني".

وأشار إلى أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية.