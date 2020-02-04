كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تستسلم.. "نريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات"بأسرع وقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدور خلافات بين إيران ودول الخليج العربية الحليفة للولايات المتحدة منذ وقت طويل، واتهمت واشنطن إيران بأنها وراء سلسلة من الهجمات على المصالح النفطية في الخليج العام الماضي وتسبب قتل سليماني في وضع المنطقة على حافة الحرب.

وأعلن السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، أن إيران تريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن طهران ترحب بدور العراق الساعي لحلحلة القضايا العالقة بين إيران والسعودية وقضايا المنطقة.

وقال السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، إن الرسالة التي كان من المفترض أن يوصلها سليماني عندما وصل إلى بغداد يوم مقتله في الثالث من يناير كانت تتضمن رؤية إيران في محاربة الإرهاب ونشر السلام والأمان والمحبة وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

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وقال مسؤول سعودي كبير الشهر الماضي إنه لا علم له بأي رسالة حملها سليماني بشأن جهود وساطة بين الرياض وطهران.

وشكل قتل سليماني ضربة لاستراتيجية إيران في المنطقة. وكان سليماني العقل المدبر لسيطرة إيران على أراض تمتد من طهران عبر العراق وحتى البحر المتوسط مرورا بسوريا ولبنان من خلال فصائل مسلحة تحارب بالوكالة عنها وحلفاء سياسيين.

وتقول الولايات المتحدة إنها عازمة على مكافحة النفوذ الإيراني في المنطقة وفرضت عقوبات اقتصادية على قطاع النفط الإيراني وعلى حلفاء لطهران في الخارج كما استهدفت العقوبات قوات إيران شبه العسكرية.

وبعد مقتل سليماني والقائد العسكري العراقي أبو مهدي المهندس الذي كان برفقته أطلقت إيران ما لا يقل عن 15 صاروخا على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق مما تسبب في إصابات في المخ لخمسين عسكريا أمريكيا دون حدوث وفيات.