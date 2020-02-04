كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية السعودية تنعى سفير المملكة في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بوسطجي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية نعت فيه السفير نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية بالرياض وكل فروعها في المملكة، وجميع ممثليات المملكة بالخارج، كما أشار البيان إلى إخلاص الراحل في خدمة وطنه وقيادته.

وعثر على السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بوسطجي، ميتا في سريره.

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وقال مصدر محلي: "نحن الآن في المستشفى، حيث نقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية".

وأشار إلى أن بوسطجي، 60 عاما، عاد يوم الأحد من المملكة إلى نيجيريا، وكان يخطط لمباشرة عمله اليوم الثلاثاء، لكن وافته المنية أثناء موته، فعثر عليه جثة هامدة في سريره.

والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.