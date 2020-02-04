كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تنشر سلاحاً نووياً ضد روسيا لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، الثاثاء، لأول مرة سلاحاً نووياً محدود القوة في غواصة رداً على تطوير روسيا أسلحة مماثلة.

وقال المسؤول الثاني في البنتاغون جون رود في بيان "نشرت البحرية الأمريكية رأساً نووياً محدود القوة من طراز دبليو 16-2 على صاروخ بالستي يطلق من غواصة".

ولدى نشر "الموقع النووي الجديد" للولايات المتحدة قبل عامين أبلغ البنتاجون أنه سيعدل خمسين رأساً نووية لخفض قوتها ونقلها في غواصات للرد على التهديد الروسي.

بحسب واشنطن تقوم موسكو بتحديث ترسانة من ألفي سلاح نووي تكتيكي تهدد الدول الأوروبية عند حدودها وتلتف على التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة ستارت لنزع الأسلحة التي لا تحتسب سوى الأسلحة الاستراتيجية التي تستخدم أساساً لمفهوم الردع الذي يقوم على "التدمير المتبادل المحقق".

ومن شأن هذه الأسلحة النووية التكتيكية التي تقل قوتها عن قنبلة هيروشيما أن تسمح لموسكو بأن تتفوق على الغربيين في حال حصول نزاع.