أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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أخبار عاجلة الآن || واشنطن تنشر سلاحاً نووياً ضد روسيا لأول مرة

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، الثاثاء، لأول مرة سلاحاً نووياً محدود القوة في غواصة رداً على تطوير روسيا أسلحة مماثلة. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || محاولات إيرانية فاشلة لإيقاف الدور السعودي

جاء الدور السعودي في محافظة المهرة باليمن، ضمن حماية الأمن القومي العربي والسعودي لتشغيل وانشاء المشروع السعودي المعروف بمد أنابيب النفط والغاز السعودي إلى بحر العرب. أخبار عالمية عاجلة اليوم || رئيس الجزائر يصدر عفواً رئاسياً عن 3471 سجيناً

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيا شمل 3471 سجينا، مستثنيا سجناء قضايا الفساد والقضاء العسكري.

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