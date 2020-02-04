كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث: المجتمع الدولي ليس لدية معلومات تفصيله عما يحدث في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الباحث عبد الستار حتيتة، المتخصص فى الشأن الليبي، على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول وقف إطلاق نار بشكل دائم فى ليبيا باتفاق بين الأطراف الليبية، قائلًا: "المجتمع الدولي والبعثة الأممية يضعون أيديهم خارج الوضع الليبي".

وقال "حتيتة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن المجتمع الدولي ليس لدية معلومات تفصيله عما يحدث على الأرض الليبية.



وأضاف أن الأطراف بالكامل وافقت، ولكن الجيش الوطني الليبي له قائد وهو المشير خليفة حفتر ويستطيع أن يلزم قواته بأى قرار سواء حرب أو السلام، أو وقف إطلاق النار.



وأوضح المتخصص فى الشأن الليبي، أن الطرف الثانى وهو المجلس الرئاسي، ولكن هناك قاعدة تركية تحت المجلس الرئاسي، متسائلا: "هل الجيش الوطني الليبي باعتباره أحد الأطراف الليبية سيجلس على طاولة واحدة تجلس عليها تركيا باعتبار تواجدها العسكري المحتل فى ليبيا؟"، مستنكرًا عقد هدنة بين الجيش الوطني الليبي ومجموع من المرتزقة الأتراك والدواعش.

