كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الجزائر يصدر عفواً رئاسياً عن 3471 سجيناً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيا شمل 3471 سجينا، مستثنيا سجناء قضايا الفساد والقضاء العسكري.

ويخص العفو السجناء الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر حبسا في قضايا مختلفة، وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ممن ليسوا من أصحاب السوابق.

واستثني العفو الرئاسي المحكوم عليهم عسكريا، وسجناء قضايا المتاجرة بالمخدرات والإرهاب والخيانة والتجسس وقضايا القتل العمد واغتصاب الأطفال والفساد وتهريب الأموال.

وحسبما أوردت وسائل إعلام محلية، فإن قرار العفو شمل المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر حبسًا.

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كما أصدرت مختلف محاكم البلاد بما فيها المجالس القضائية للعاصمة أحكاماً قضائية بإطلاق سراح 76 معتقلاً بينهم 25 من الجزائر العاصمة.

ومن أبرز الشخصيات المعارضة التي أطلق سراحها المناضل السابق في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي لخضر بورقعة الذي تقرر محاكمته في 12 مارس المقبل، بالإضافة إلى الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي تحددت محاكمته يوم 5 مارس المقبل.

وشهدت الجزائر في 22 فبراير من العام الماضي، اندلاع انتفاضة شعبية سلمية غير مسبوقة دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عن الحكم مطلع أبريل من نفس السنة.

وتتواصل مظاهرات الحراك ودون انقطاع دون صدامات للمطالبة بتغيير جذري لنظام الحكم وفق شعارات يرفعها ناشطون، رغم انتخاب رئيس جديد للبلاد في 12 ديسمبر الماضي.



يواصل تبون تحركاته السياسية داخليًا عبر ثلاثة مسارات، هي المشاورات السياسية، تعديل الدستور وإطلاق سراح المعتقلين.