كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحو الإخوان باليمن يغرسون بذور الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت المليشيات الإخوانية المتطرفة مخططا في محافظة المهرة اليمنية، يستهدف الاستحواذ على المناصب في المحافظة والسيطرة والضغط على قبائل المهرة لتمرير مشروعاتها وتنفيذ أجندتها الخارجية دون أي عرقلة.

وعمل حزب الإصلاح الإخواني المخترق لحكومة الشرعية على استغلال نفوذه للقيام بتحركات مريبة ومظاهر مسلحة كثيرة في محافظة المهرة، حيث تم استجلاب الآلاف من الشماليين إليها.

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في هذا الإطار، تقول مصادر محلية إنّ مسلحين من محافظات صنعاء وذمار وصعدة وعمران شوهدوا وهو يتجوَّلون بسيارات ضخمة وأسلحة ثقيلة في محافظة المهرة، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن مصير هذه المحافظة.

هذا المخطط الإخواني الذي يستهدف محافظة المهرة بشكل مباشر لا يختلف كثيرًا عن تحرُّك آخر في العاصمة عدن، وقد تمثّل ذلك في التهجير القسري لمواطنين من محافظة مأرب، صوب عدن، حيث وصلت يوم الجمعة الماضية إلى نقطة العلم على مداخل عدن، أكثر من 20 حافلة تُقِل مئات المهجرين.

مصادر أمنية في نقطة العلم قالت إنّ المئات من المهجرين قسرًا من أبناء محافظات “تعز وإب والحديدة” وصلوا نقطة العلم اليوم الجمعة قادمين إليها من مأرب.