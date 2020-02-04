وزيرا خاريجة البحرين وإيطاليا يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

ناقش وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الثلاثاء، مع لويجي دي مايو، وزير خارجية إيطاليا تطورات الأوضاع في المنطقة وخصوصا الوضع في ليبيا وتهديدات إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع نظيره الإيطالي بروما على هامش الزيارة الرسمية للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني إلى إيطاليا.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التنسيق المشترك بين المنامة وروما حيال القضايا الإقليمية والدولية، والتباحث حول أهم التطورات والمستجدات في المنطقة.

كما تم التباحث في أهمية دور الدول المسؤولة بالمنطقة في التصدي لكافة التحديات والتوصل لتسويات للأزمات التي تواجهها ومن أجل ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار بما يحقق مصالح جميع دولها وشعوبها.