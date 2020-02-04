القوات المسلحة الملكية تبرم تعاقدا مع شركة للتأمين لتوسيع وتجويد الخدمات المقدمة لمنتسبيها

أبرمت القوات المسلحة الملكية عقدا جديدا مع شركة التأمين “المغرب إنجاد الدولية” بهدف توفير خدمات صحية ومساعدة طبية بجودة عالية لفائدة منتسبيها.

وقالت القوات المسلحة الملكية إن الخطوة جاءت بهدف تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لأفراد القوات المسلحة الملكية، والمتقاعدون منهم و كذا عائلاتهم.

ويشمل هذا العقد، الذي دخل حيز المفعول ابتداء من فاتح فبراير 2020، عدة مزايا من بينها النقل بواسطة سيارة الاسعاف، في المغرب و خارج المغرب (داخل المدن و ما بين المدن)، من مكان المريض الى المستشفى، ذهابا و ايابا .

و يستفيد من هذه الخدمة، المريض و مرافقه اذا اقتضى الحال، عبر سيارة اسعاف عادية أو سيارة اسعاف طبية مجهزة؛ بمقعد جالس أو ممدد في الطائرة عبر الخطوط العادية أو طائرة طبية مجهزة اذا استدعت حالة المريض الى ذلك؛ الإيواء، مع المأكل و المشرب، في فنادق مصنفة في المغرب و خارج المغرب، للمريض ومرافقه ؛ نقل الاموات الى مكان الدفن مع القيام بجميع الإجراءات الادارية؛ و المساهمة في مصاريف الجنازة في حالة الوفاة اثر حادثة في المغرب أو خارج المغرب.