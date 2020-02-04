الداعية رضوان عبد السلام: من يتابع الأبراج يقع في الشرك

نبه الداعية، رضوان بن عبد السلام، أمس الاثنين، متتبعيه، إلى موضوع الأبراج، وحكم الدين بخصوصها، وقال إن متابعتها، سواء مع تصديق توقعاتها أو دون ذلك، أمر لا يجوز دينيا.

وأكد بن عبد السلام أن الأبراج نوع من الشركيات، موضحا أن من يلجأ إليها يضيع دينه، وإيمانه.

ونشر رضوان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، منشورا، دون فيه: “كثير من الناس ينشغل بمتابعة الأبراج، ومنهم من يصدقها، ومن لا يصدقها، وكلاهما لا يجوز، فمن يصدقها ذنبه أعظم من الثاني، ولهذا لا ينبغي لمسلم، يؤمن بالله، واليوم الآخر، أن يضيع دينه، وإيمانه بالوقوع في مثل هذه الشركيات “.

وأضاف الداعية المشهور بأسلوبه الفريد من نوعه: “راه نتا مسلم عندك دين يحكمك ماشي أي حاجة شفتيها منتشرة بين الناس تنوض تتبعها وتقول مافيها والو … أولا تقول الناس كاملين كيعملوها وأنا بحالي بحال الناس ..!!؟ راه خصك تتبع الشرع ماشي الناس !”.

ونصح بن عبد السلام متابعيه بنسيان شيء اسمه الأبراج، من منطلق أن الغيب لا يعلمه أحد سوى الله.