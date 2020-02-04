بتكلفة تعادل 6 ملايير درهم.. الملك يطلق برنامجا للتنمية الحضرية لأكادير

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، على إطلاق برنامج جديد للتنمية الحضرية بمدينة أكادير، يهدف لجعلها قطبا اقتصاديا ذي جاذبية وتنافسية. وترأس الملك حفل إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، وهو البرنامج المهيكل الذي يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة ككل. البرنامج الذي تناهز كلفته 6 ملايير درهم، يهدف إلى الارتقاء بأكادير كقطب اقتصادي متكامل وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية والرفع من مؤشرات التنمية البشرية. كما يهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما بالأحياء ناقصة التجهيز، وتقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل. وقال وزير الداخلية، في تقديمه للمشروع أمام الملك، إن برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير سينضاف إلى برامج التنمية التي أطلقها الملك بمختلف جهات المملكة، مثل “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، و”طنجة الكبرى”، و”مراكش الحاضرة المتجددة”، و”الحسيمة منارة المتوسط”.

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