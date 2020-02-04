شكرا لقرائتكم خبر عن «جوتيريش»: تطورات الوضع في ليبيا «فضيحة» والان نبدء بالتفاصيل

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن غضبه حيال التقدم الضئيل الذي حدث في ليبيا بعد المؤتمر الذي عُقِد في العاصمة الألمانية برلين لحل الصراع الليبي.

وقال جوتيريش في نيويورك اليوم الثلاثاء: "أشعر بخيبة أمل شديدة حيال ما يحدث في ليبيا، وأرى أن هذه فضيحة".

وأضاف أن الأطراف الضالعة في الحرب الأهلية في ليبيا كانت قد اجتمعت في برلين وأعلنت التزامها عدم مواصلة التدخل واحترام حظر استيراد الأسلحة الحربية الساري.

وتابع المسؤول الأممي: "لكن الحقيقة هي أن الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي لا يزال يتعرض للخروقات"، مشيرا إلى استمرار وصول طائرات محملة بعتاد حربي إلى طرفي الصراع في ليبيا.