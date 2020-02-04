اصابة ثلاثة جنود بتفجير متعاقب غربي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن ثلاثة جنود اصيبوا بتفجير متعاقب غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوتين ناسفتين انفجرتا اليوم، بالتعاقب استهدفت اليات تابعة للجيش العراقي ضمن قضاء ابو غريب غربي بغداد، ما ادى الى اصابة ثلاثة جنود بجروح".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.