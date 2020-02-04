صالح لقائد القيادة المركزية الأمريكية: العراق لن يكون ساحة للصراع الدولي

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، ببغداد، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، وجرى خلال اللقاء التباحث حول قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية، والتأكيد على أهمية احترام و تعزيز السيادة الوطنية للعراق و قراره الوطني المستقل و حماية أمنه واستقراره".وشدد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء على "ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب"، مشدداً على أن "العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي و الإقليمي".

وبيّن، :أننا نسعى لبناء علاقات جيدة مع الجميع، وليس لدينا مصلحة في الانجرار لصراعات جانبية".

من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره.