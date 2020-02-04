صالح لقائد القيادة المركزية الأمريكية: العراق لن يكون ساحة للصراع الدولي

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح لقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، الثلاثاء، أن العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي.
وشدد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء على "ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب"، مشدداً على أن "العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولي و الإقليمي".
وبيّن، :أننا نسعى لبناء علاقات جيدة مع الجميع، وليس لدينا مصلحة في الانجرار لصراعات جانبية".
من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره.
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