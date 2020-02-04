الداخلية تعلن اعتقال متهمة سرقت 70 الف دولار من منزل في الكرخ

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال متهمة سرقت 70 الف دولار من منزل في الكرخ. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مكتب المنصور التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تتمكن من القاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ من المال قدره (سبعون الف دولار امريكي) من داخل دار في جانب الكرخ من العاصمة بغداد".



وأضاف البيان أنه "بعد التحقيق معها اعترفت بالسرقة من داخل دار تعمل به بصفة منظفة، حيث تم عرض اوراقها التحقيقية على القاضي المختص واتخذت بحقها الاجراءات القانونية اصولياً".

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