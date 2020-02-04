انطلاق أولى رحلات "طائرات الرحمة" من صنعاء إلى عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الإثنين، أولى رحلات الجسر الجوي، الذي أطلقه التحالف العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى اليمنيين من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، ورافقهم المبعوث الأممي مارتن جريفيث.

الأمم المتحدة ترحب بتدشين الجسر الطبي لنقل مرضى اليمن



مقتل 29 حوثيا بمعارك مع الجيش اليمني في نهم والحديدة



ومن المقرر أن تنقل "طائرات الرحمة" أكثر من 120 مريضا شهريا، بواقع رحلة كل أسبوع.

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وتهدف مبادرة "طائرات الرحمة" إلى تخفيف معاناة اليمنيين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات عدن وسيئون؛ نظرا لطول مسافة الطريق التي تصل إلى 15 ساعة.

كانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد حاولت عرقلة المبادرة الإنسانية التي أطلقها التحالف العربي 27 يناير/كانون الثاني، باشتراط وصول طائرات تجارية لنقل مرضى بأعداد كبيرة.

وطيلة السنوات الماضية، ظل مطارا عدن وسيئون الخاضعان لسيطرة الشرعية ينقلان المرضى يوميا من المحافظات اليمنية كافة لتلقي العلاج في القاهرة وعمّان والهند، لكن المليشيا الحوثية تشترط مغادرة المرضى من مطار صنعاء بهدف تمرير جرحاها ضمن رحلات طائرات الرحمة.