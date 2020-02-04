مصري يكشف أكاذيب قناة إخوانية بشأن إصابته بكورونا

كشف شاب مصري أكاذيب روجتها قناة إخوانية بشأن إصابته بفيروس كورونا المستحدث، رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية خلو مصر منه.

وقال وائل الصاوي، في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التي تبث من تركيا،ـ فبركت فيديو بشأن إصابتي بفيروس كورونا، لنشر الذعر بالشارع المصري".

وأضاف: "أعاني من مرض التهاب الشعب الهوائية وعند زيارتي لمستشفى إمبابة (غرب العاصمة) لإجراء فحص طبي، تم احتجازي بمقر الحجر الصحي، كإجراء احترازي، رغم عدم وجود شبهه بإصابته بفيروس كورونا واستقرار درجة الحرارة بالمعدل الطبيعي 37 درجة".

وأضاف أن "مسؤولي المستشفى رفضوا خروجي، مما دفعني لبث فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".





وتابع الصاوي: "تفاجأت بأن قنوات الإخوان الإرهابية قامت بفبركة الفيديو وادعت إصابتي بفيروس كورونا، بهدف نشر الذعر والخوف بالشارع المصري وإثارة الرأي العام".

واستطرد: "ليس لدي أي ميول سياسية وأعشق تراب مصر ووالدي شارك بحرب أكتوبر 1973".

وأوضح أن "جماعة الإخوان الإرهابية تسعي دائما لاختلاق الأكاذيب والافتراءات، بهدف الترويج لانتشار الفيروس في مصر، وأنه لا علاقة له بالجماعة وقنواتها".

وحذر الصاوي جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها من استخدام اسمه، مؤكداً أنها "تسعى لاستغلال أي أحداث وتعمل على فبركتها لاستكمال مخططها الإرهابي لنشر الفوضى".

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وكان الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، قال إن مصر من الدول التي لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتي الآن.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن "أي شيء آخر بخلاف ذلك مجرد شائعات غير صحيحة".

وأشار إلى أن هناك تدريبا للأطباء المصريين لكيفية التعامل مع فيروس كورونا، مع التأكيد على أهمية الوقاية ومنع التجمعات.

وكانت الصين أعلنت، الثلاثاء، وصول إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 20438 حالة بينهم 425 وفيات.

واتخذت السلطات الصينية إجراءات للسيطرة على الفيروس؛ منها قطع ولاية هوباي بكاملها عن العالم وتم حجز أكثر من 56 مليون نسمة.

وبعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه.





ورفعت مصر درجة الاستعداد القصوى بما يمنع انتشار فيروس كورونا، عقب تلقيها منشورا من منظمة الصحة العالمية لمواصلة أنشطة التأهب لمنع تفشي فيروس كورونا مع تقديم جميع المعلومات للمسافرين لتقليل مخاطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي من خلال عيادات الحجر الصحي بالمطار.

وتشهد المطارات بجميع دول العالم إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق تكثيف جهودها حول الركاب القادمين والمسافرين إلى المدن الصينية.