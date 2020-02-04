وكالة الأنباء الفرنسية: اليونان سترسل صواريخ باتريوت للسعودية

نقل تلفزيون "العربية" نقلاً عن "وكالة الأنباء الفرنسية" بأن السلطات اليونانية سترسل ​صواريخ​ باتريوت إلى ​المملكة العربية السعودية​ لحماية منشآت نفطية. إضغط للمزيد

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