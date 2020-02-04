ظريف لعباس: إيران تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وترفض صفقة القرن

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، خلال ​اتصال​ مع الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، أن "إيران ترفض ​صفقة القرن​، وتدعم حقوق ​الشعب الفلسطيني​ في ​تقرير​ مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​". إضغط للمزيد

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