رئيس أرامكو: التهديدات السيبرانية من المخاطر الرئيسية ومواجهتها أولوية قصوى

أعلن رئيس "​أرامكو​" ​السعودية​ وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، ان "التهديدات السيبرانية من المخاطر الرئيسية ومواجهتها أولوية قصوى"، داعياً إلى "ضرورة مواءمة سياسات ​الأمن​ السيبراني والتعاون في تطوير التقنية وتبادل المعلومات والخبرات بين شركات ​القطاع الخاص​ و​القطاع العام​، وليس بمقدور جهة واحدة منفردة التعامل مع الهجمات، بل تتطلب شراكات كبيرة وتعاونا متبادلا بين جميع القوى ذات العلاقة"، مشددا على "أهمية التسريع في تطوير إطار عالمي واضح يشكّل مرجعية قانونية دولية في الحوكمة السيبرانية، ويعزّز إجراءات الردع والعقاب للجهات التي تتورط في أعمال جرائم ​الإرهاب​ السيبراني"، لافتاً الى ان "الشركة السعودية تتبع إجراءات مشددة لتعزيز أمنها السيبراني، من خلال إجراءات تتبعها تتمثل في تطبيق أنظمة المراقبة والتحكم باستخدام الذكاء الاصطناعي، والشراكات مع الجهات الرائدة في مجال الأمن السيبراني، والتدريب والتطوير المستمر لموظفيها".

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