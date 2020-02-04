الحزب الشيوعي السوداني: التطبيع لا يمثل الشعب السوداني

أعلن الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي الفضل، أن هناك داخل السلطة السودانية من ذهب فعلاً إلى التطبيع وأن "التطبيع لا يمثل الشعب السوداني".
وأوضح في حديث لتلفزيون "الميادين" بأن "التطبيع بدأ منذ عهد البشير ونحن لا نستغرب أن يسير البرهان في ذات الطريق"، معتبراً أن "الحكومة نفت علمها بما حدث في أوغندا وهذه نقطة جيدة لها"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن نعتقد أن اللقاء كان مبادرة من المجلس العسكري الذي يسيطر على مفاصل السلطة".
وأكد الفضل أن "حق الشعب الفلسطيني بأرضه هو جزء لا يتجزأ من نضالنا في السودان".
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