الحزب الشيوعي السوداني: التطبيع لا يمثل الشعب السوداني

أعلن الناطق باسم ​الحزب الشيوعي​ ​السودان​ي فتحي الفضل، أن هناك داخل ​السلطة​ ​السوداني​ة من ذهب فعلاً إلى التطبيع وأن "التطبيع لا يمثل الشعب السوداني".

وأوضح في حديث لتلفزيون "​الميادين​" بأن "التطبيع بدأ منذ عهد البشير ونحن لا نستغرب أن يسير البرهان في ذات الطريق"، معتبراً أن "​الحكومة​ نفت علمها بما حدث في ​أوغندا​ وهذه نقطة جيدة لها"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن نعتقد أن اللقاء كان مبادرة من ​المجلس العسكري​ الذي يسيطر على مفاصل السلطة".

وأكد الفضل أن "حق ​الشعب الفلسطيني​ بأرضه هو جزء لا يتجزأ من نضالنا في السودان".