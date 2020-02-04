سفارة الصين بأوزبكستان: بومبيو يسعى للتشهير بالصين

اتهمت سفارة بكين في ​أوزبكستان​ وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ بـ"التشهير ب​الصين​"، بإثارته "قضية معاناة المسلمين في مقاطعة شينغ يانغ الصينية خلال جولة أجراها في آسيا الوسطى"، مشيرة الى ان "أي محاولة للتشهير بالصين وزرع بذور الشقاق في العلاقات الودية بين الصين ودول آسيا الوسطى مصيرها الفشل".

هذا واختتم الوزير الأميركي جولة دبلوماسية استمرت لأسبوع بزيارة إلى أوزبكستان، التقى خلالها قادة ​كازاخستان​ و​قرغيزستان​ و​طاجيكستان​ و​تركمانستان​ وأوزبكستان، ووزراء خارجيتها.