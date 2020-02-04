البنتاغون يؤكد تزويد غواصاته الاستراتيجية بصواريخ نووية

أكد نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية جون أوري، الأنباء حول "تزويد البانتاغون، الصواريخ البالستية العابرة للقارات المركبة على غواصاته الذرية الاستراتيجية التابعة لسلاح البحرية الأميركي، برؤوس نووية قتالية محدودة القوة من طراز W76-2".
وأشار أوري إلى أن "الوزارة، حددت الحاجة لتحديث عدد صغير من الرؤوس القتالية للصواريخ البالستية المركبة على الغواصات، بهدف الرد على الخصوم المحتملين مثل روسيا، الذين يعتقدون أن استخدام أسلحة نووية منخفضة القوة سيمنحهم التفوق على الولايات المتحدة وحلفائها".
واعتبر أن "ذلك سيزيد من قوة الردع وسيضمن للولايات المتحدة، وجود أسلحة استراتيجية ذات قوة محدود أكثر قابلية للحياة".
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