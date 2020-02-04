البنتاغون يؤكد تزويد غواصاته الاستراتيجية بصواريخ نووية

أكد نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية جون أوري، الأنباء حول "تزويد البانتاغون، ال​صواريخ​ البالستية العابرة للقارات المركبة على غواصاته الذرية الاستراتيجية التابعة لسلاح البحرية الأميركي، برؤوس نووية قتالية محدودة القوة من طراز W76-2".

وأشار أوري إلى أن "الوزارة، حددت الحاجة لتحديث عدد صغير من الرؤوس القتالية للصواريخ البالستية المركبة على الغواصات، بهدف الرد على الخصوم المحتملين مثل ​روسيا​، الذين يعتقدون أن استخدام أسلحة نووية منخفضة القوة سيمنحهم التفوق على ​الولايات المتحدة​ وحلفائها".

واعتبر أن "ذلك سيزيد من قوة الردع وسيضمن للولايات المتحدة، وجود أسلحة استراتيجية ذات قوة محدود أكثر قابلية للحياة".