الحكومة الصينية: إجراءات الدول ضد كورونا لا تتماشى وتوصيات منظمة الصحة

أشارت مصادر في الحكومة ​الصين​ية إلى أن دول العالم أفرطت في إجراءاتها ضد الصين للحد من ​فيروس كورونا​، مشيرةً إلى أن "إجراءات الدول ضد ​الكورونا​ لا تتماشى وتوصيات ​منظمة الصحة العالمية​".

جاء ذلك عقب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة "لا يمثل بعد حالة وباء عالمي"، وذلك بعد أن أعلنته حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي في 31كانون الثاني الماضي.