أولمرت: لقاء نتانياهو بالبرهان هو جزء من الدعاية الانتخابية لا أكثر

تهكم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ​إيهود أولمرت​ على سلفه ​بنيامين نتانياهو​، بعد لقائه رئيس المجلس السيادي ​السوداني​ ​عبد الفتاح البرهان​"، معتبراً ان "هذا الأمر مضحك، وإنها مجرد جزء من الدعاية الانتخابية لا أكثر".

هذا والتقى نتانياهو والبرهان سرا في عنتيبي، في مقر الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجيا".