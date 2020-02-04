ظريف: الأوروبيين هم من جعلوا أوروبا مكانا آمنا للإرهابيين

وضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اللوم على الدول الأوروبية، بعد اعتقال ثلاثة إيرانيين من الحركة الأحوازية الإيرانية في الدنمارك بتهمة التجسس على إيران لصالح السعودية.
وعلق ظريف على الحادثة خلال تصريح صحفي، مشيراً إلى أن "الأوروبيين هم من جعلوا أوروبا مكانا آمنا للإرهابيين".
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