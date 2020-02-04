ظريف: الأوروبيين هم من جعلوا أوروبا مكانا آمنا للإرهابيين

وضع وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، اللوم على الدول الأوروبية، بعد اعتقال ثلاثة إيرانيين من الحركة الأحوازية الإيرانية في ​الدنمارك​ بتهمة ​التجسس​ على إيران لصالح ​السعودية​.

وعلق ظريف على الحادثة خلال تصريح صحفي، مشيراً إلى أن "الأوروبيين هم من جعلوا ​أوروبا​ مكانا آمنا للإرهابيين".