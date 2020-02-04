خارجية أميركا تندد باستمرار الهجمات "الوحشية" للنظام السوري على ادلب

ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بهجمات الحكومة السورية على محافظة إدلب. وعبر عن تأييد بلاده لتركيا بعد تعرض موقع مراقبة تركي لهجمات سورية بقذائف مورتر. وأكد انه "نقف مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدة جنود أتراك يخدمون في موقع مراقبة يستخدم للتنسيق وخفض التصعيد وندعم دعما كاملا تحركات تركيا المبررة للدفاع عن نفسها ردا على ذلك".

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