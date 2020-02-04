بورينكوف ينفي تصريحات حول قصف روسيا للقوات الموالية لتركيا بسوريا

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​، اللواء يوري بورينكوف، أن "تصريحات عدد من وسائل الإعلام بشأن قصف القوات الموالية للأتراك في محافظة حلب السورية من قبل ​الشرطة العسكرية​ الروسية ليست صحيحة".

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