وزير الصناعة: نعاني من اوضاع اقتصادية صعبة لذا يجب اعطاء الفرصة للحكومة

أكد وزير ​الصناعة​ عماد حب الله، في حديث تلفزيوني ان "​الحكومة​ عملت على اصدار بيان وزاري كامل لمعالجة كل المشاكل التي عانت منها الناس، والتي خرجت من اجلها في تاريخ 17 تشرين"، داعياً "جميع الناس والحراك الى اعطاء الفرصة لهذه الحكومة برئاسة ​حسان دياب​، لكي ترى ماذا ستفعل وماذا ستقدم لتخفيف الواقع الاقتصادي الصعب"، موضحاً ان "جميع الناس تعاني من وضعب صعب وهنا لا بد من التكاتف ودعم هذه الحكومة للنهوض سوياً"، مشيراً الى ان "الشعب ال​لبنان​ي سيلمس من خلال ​البيان الوزاري​ جردة حساب كاملة للواقع المصرفي في لبنان، وستعمل الحكومة مع ​مصرف لبنان​ و​المصارف​ على هذا الامر لكي لكي يكون الجميع على اطلاع كامل حول ​الوضع المالي​ اللبناني".

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