الجيش: توقيف سوريين في عرسال كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي

أعلنت قيادة ​الجيش​– ​مديرية التوجيه​ في بيان ان "​مديرية المخابرات​ في ​عرسال​، أوقفت كلاً من (م.ز)، (خ.ص)، (ف.ق) و(ع.ع) من التابعية السورية، لانتمائهم في وقت سابق إلى ​تنظيم داعش الإرهابي​ في جرود بلدة عرسال – مجموعة "أبو السوس" الإرهابية، حيث تلقوا تدريباتهم في جرود البلدة المذكورة – وادي ميرا، وشاركوا في اقتحام المراكز العسكرية في ​وادي حميد​ في العام 2014، وعمدوا إلى الإستيلاء على أسلحة للجيش وقاموا ببيعها. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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