زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان انه "خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 4/2/2020 ​الساعة​ 6.30، ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 5 دقائق. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان". إضغط للمزيد

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