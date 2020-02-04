القصيفي:نحن بأزمة كبيرة وعلينا ان نشكل قوة ضغط من أجل الوصول إلى نتائج

لفت نقيب المحررين جوزيف القصيفي تعليقا على وقف اصدار بعض الصحف إلى انه "تدخلنا كنقابة بأزمة صحيفة السفير والمستقبل ومؤخرا بأزمة صحيفة الحياة لكن أصحاب الصحف يتذرعون بالوضع الاقتصادي وهم بأيام النعيم كانوا يجنون أموالا من جهد زملائنا الصحفيين".
وتوجه إلى نقابة الصحافة، طالبا منها التحرك، "فنحن معكم، ومن غير المسموح ان تنهار المؤسسات وان لا تتحركوا وتضعوا حلولاً".
وأكد في حديث تلفزيوني ان "نقابة المحررين منفتحة للمرئي والمسموع والالكتروني، ونحن قدمنا مشروع قانون لا زال عالقا في مجلس الوزراء لاسباب لا أريد قولها، لكن أتمنى على الحكومة الجديدة أن تحوله فورا بهدف اقراره". وأضاف "نحن بأزمة كبيرة، وعلينا الجلوس مع بعض ونشكل قوة ضغط من أجل الوصول إلى نتائج".
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