القصيفي:نحن بأزمة كبيرة وعلينا ان نشكل قوة ضغط من أجل الوصول إلى نتائج

لفت ​نقيب المحررين​ ​جوزيف القصيفي​ تعليقا على وقف اصدار بعض الصحف إلى انه "تدخلنا كنقابة بأزمة ​صحيفة السفير​ و​المستقبل​ ومؤخرا بأزمة ​صحيفة الحياة​ لكن أصحاب الصحف يتذرعون ب​الوضع الاقتصادي​ وهم بأيام النعيم كانوا يجنون أموالا من جهد زملائنا الصحفيين".

وتوجه إلى ​نقابة الصحافة​، طالبا منها التحرك، "فنحن معكم، ومن غير المسموح ان تنهار المؤسسات وان لا تتحركوا وتضعوا حلولاً".

وأكد في حديث تلفزيوني ان "​نقابة المحررين​ منفتحة للمرئي والمسموع والالكتروني، ونحن قدمنا مشروع قانون لا زال عالقا في ​مجلس الوزراء​ لاسباب لا أريد قولها، لكن أتمنى على ​الحكومة الجديدة​ أن تحوله فورا بهدف اقراره". وأضاف "نحن بأزمة كبيرة، وعلينا الجلوس مع بعض ونشكل قوة ضغط من أجل الوصول إلى نتائج".