دياب التقى النائبين السابقين نبيل نقولا وعباس هاشم

التقى رئيس الحكومة حسان دياب النائبين السابقين ​نبيل نقولا​ و​عباس هاشم​ واجرى معهما جولة افق تناولت التطورات السياسية والإجتماعية الراهنة.

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