زار وزير الثقافة عباس مرتضى مبنى قصر الاونيسكو – بيروت، وأكد أنه "من الضروري تفقد ورش الترميم والتأهيل والصيانة في القصر، الذي بدأ العمل به منذ فترة غير قصيرة حيث كان متوقعا ان يتم الانتهاء من اعمال الصيانة وفق الفترة الزمنية المتفق عليها مع المتعهد"
ولفت مرتضى إلى أنه أعطى "ملاحظات للمتعهد حول التأخير في العمل، والإلتزام بموعد التسليم، وإلا سنضطر وبكل أسف لإحالة هذا الملف الى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لا سيما ان المتعهد لم ينجز العمل وضمن الفترة الزمنية المحددة".
وقد جال مرتضى برفقة المدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد وأركان الوزارة في حرم الاونيسكو للاطلاع على سير العمل في ورشة ترميم اللوحات والمقتنيات الفنية، وتفقد ايضا مستودع اللوحات في المبنى الملحق لمقر قصر الاونيسكو، إضافة الى جناح السينماتيك "مكتبة الأفلام".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى:إن لم يسلم المتعهد مشروع الأونيسكو بموعد التسليم سنلجأ للقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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