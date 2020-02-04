15 مليار دولار.. شركة “ألفابيت” تكشف للمرة الأولى عن حجم سوق الإعلانات على “يوتوب”

كشفت شركة ألفابيت ، الشركة الأم لـ “غوغل “، لأول مرة عن حجم التداول لمختلف وحداتها التجارية، بما في ذلك حجم عائدات الإعلانات على موقع “يوتوب”، والتي شكلت سنة 2019 سوقا بقيمة 15 مليار دولار.
وحققت الإعلانات على”يوتوب” عائدات بقيمة 15.15 مليار دولار في السنة المالية 2019 ، مع 4.72 مليار دولار في الربع الرابع وحده.
وفي المجمل، ارتفعت مبيعات “يوتوب” بنسبة 36 بالمائة مقارنة بسنة 2018 و86 بالمائة قياسا بسنة 2017.
ووفقا للمعطيات التي قدمتها “ألفابيت”، حققت عمليات “غوغل” السحابية بدورها إيرادات بلغت 8.92 مليار دولار في السنة المالية 2019، من ضمنها 2.61 مليار دولار في الربع الرابع من العام.
وبلغت الإيرادات الاجمالية لشركة “ألفابيت” 46 مليار دولار للربع الأخير من سنة 2019 ، بزيادة 17 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق. وكان المحللون الماليون يتوقعون أن يبلغ حجم التداول السنوي 46.9 مليار دولار.
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