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إيهاب أمير والسبعتون ينهيان تصوير كليب جديد في آسفي – صور

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محمد بوملي 0 تبليغ

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انتهى، يوم أمس الاثنين، المغني الشاب، إيهاب أمير، والرابور السبعتون، من تصوير كليب بمدينة آسفي، يخص أغنية مشتركة بينهما يحضران لها منذ مدة.

وتعاون إيهاب، والسبعتون مع ديدجي “صول أي”، في الأغنية، فيما اختارا تصوير لقطات الكليب في شوارع آسفي، المدينة التي ترعرع فيها إيهاب.

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ولم يعلن الفنانان تاريخ صدور جديدهما في وقت كثرت فيه الاصدارات المشتركة بين مغنيي الموسيقى العصرية، ومغنيي الراب، خصوصا أن هذين النوعين من الموسيقى يسيطران، حاليا، في زمن “اليوتوب”.

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وسبق أن سجل إيهاب أمير أغنية مشتركة مع نجم الراب دون بيغ، عالجا فيها مواضيع اجتماعية، لكنها لم تصدر بعد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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