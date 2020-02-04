إيهاب أمير والسبعتون ينهيان تصوير كليب جديد في آسفي – صور

انتهى، يوم أمس الاثنين، المغني الشاب، إيهاب أمير، والرابور السبعتون، من تصوير كليب بمدينة آسفي، يخص أغنية مشتركة بينهما يحضران لها منذ مدة.

وتعاون إيهاب، والسبعتون مع ديدجي “صول أي”، في الأغنية، فيما اختارا تصوير لقطات الكليب في شوارع آسفي، المدينة التي ترعرع فيها إيهاب.

Advertisements

ولم يعلن الفنانان تاريخ صدور جديدهما في وقت كثرت فيه الاصدارات المشتركة بين مغنيي الموسيقى العصرية، ومغنيي الراب، خصوصا أن هذين النوعين من الموسيقى يسيطران، حاليا، في زمن “اليوتوب”.

وسبق أن سجل إيهاب أمير أغنية مشتركة مع نجم الراب دون بيغ، عالجا فيها مواضيع اجتماعية، لكنها لم تصدر بعد.