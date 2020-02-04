بنحليب يشد الرحال إلى قطر من أجل مواصلة العلاج

قرر مسؤولو فريق الرجال الرياضي مواصلة علاج اللاعب محمود بنحليب بقطر، عقب الإصابة التي تعرض في الركبة، خلال المباراة التي جمعت نادي الرجاء الرياضي بنادي نهضة بركان.

ويتوجه بنحليب، مساء اليوم الثلاثاء إلى قطر من أجل مواصلة العلاج في مركز أسبيتار بمدينة اسباير الرياضي، وفق بلاغ للفريق الأخضر.

وأوضح البلاغ ذاته أن اللاعب عمر بوطيب يواصل، بدوره، برنامجه العلاجي بنفس المركز دائما تحت اشراف الطاقم الطبي لنادي الرجاء الرياضي.

ولم يفوت الرجاء الفرصة لتقديم عبارات الشكر والامتنان لإدارة مركز أسباير الطبي على مهنيتهم العالية وتعاونهم وإشرافهم على لاعبي نادي الرجاء الرياضي، عبد الإله الحافيظي وعمر بوطيب ومحمود بنحليب، يؤكد البلاغ..