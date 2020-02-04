هداف “الأسود” يعوض تشيشاريتو في لائحة “أوروبا ليغ”

أضاف مسؤولو فريق إشبيلية الإسباني إسم الدولي المغربي يوسف النصيري للائحة المشاركة في مسابقة “أوروبا ليغ”.

وسجل الفريق الأندلسي هاجم “الأسود” في اللائحة الأوروبية إلى جانب الوافد الآخر سوسو، مكان كل من تشيشاريتو ودابور، وفق ما كشفته يومية “abc” الواسعة الانتشار.

وسيحمل خريج أكاديمية محمد السادس الرقم 51 في وقت سيحمل فيه اللاعب سوسو رقم 41.

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