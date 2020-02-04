تمتيع “كويتي” اغتصب قاصر مغربية بالسراح.. حقوقيون يحتجون أمام محكمة الاستئناف

على خلفية تمتيع مواطن كويتي بالسراح المؤقت، على الرغم من إقراره باغتصاب طفلة قاصر، عمرها 14 سنة؛ دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مدينة مراكش، إلى تنظيم وقفة سلمية رمزية أمام محكمة الاستئناف، تزامنا مع موعد المحاكمة.

وقالت عواطف اتيري، رئيسة المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراكش، في حديثها مع “اليوم 24″، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية المذكورة ستنصب نفسها كطرف مدني خلال جلسة 11 فبراير الجاري.

واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن “نعت الطفلة بممارسة الدعارة، سلوك مخيب ومشين وتشهيرا بها، لأن الطفلة بكل بساطة ضحية الاستغلال الجنسي، وقد تكون، أيضا، ضحية استعمال جنسي، وهذا ما يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المواد 32 الى 34 من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها الدولة المغربية”.

من جانبه، قال العسري بوشعيب، رئيس الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، ومفجر قضية منح القاضي السراح للكويتي مغتصب الطفلة، في تصريح لـ”اليوم 24″، أول أمس الأحد، إن الأخبار المتداولة عن إقفال الحدود أمام المواطن الكويتي، المتهم، غير دقيقة، معتبرا أن قضيته أصبحت قضية رأي عام، والنيابة العامة مطالبة بالإعلان عن أي مستجد بخصوصها في بلاغ رسمي.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف بمراكش قررت، يوم الثلاثاء الماضي، منح السراح لمواطن كويتي بكفالة قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، بعدما كان قد تم اعتقاله في سجن لوداية بمراكش، في 5 من شهر دجنبر الماضي، بتهمة هتك عرض قاصر عمرها 14 سنة، والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف، ما نتج عنه افتضاض بكارتها.