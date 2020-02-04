تقارير: مبابي في طريقه إلى ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي في طريقه للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والانتقال لريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسيل المهاجم الفرنسي الهداف لُعاب أكثر من فريق أوروبي كبير على غرار ريال مدريد الإسباني.

ووفقا للقناة السادسة الإسبانية فإن نجم سان جيرمان عزز من شائعات رحيله عن الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي، بعدما استفسر عن الأجواء في مدريد.

وأوضحت أن مبابي، طرح عدة أسئلة على لاعبي باريس سان جيرمان الذين يتحدثون اللغة الإسبانية.

وأضافت أن أسئلة المهاجم الهداف انصبت بشكل كبير، حول ظروف المعيشة في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وتابع نفس المصدر أن "الجوهرة" الفرنسية، يريد معرفة كل شيء عن الطقس والمطاعم والسكن وغيرها من الأمور في العاصمة الإسبانية.

وأردفت القناة أن مبابي يمكن أن يستعين بنصائح أكثر من نجم يتحدث الإسبانية مثل الحارس كيلور نافاس وبابلو سارابيا، الذي ولد في مدريد وتكون في فريق ريال مدريد.

وفي نفس السياق، يعد كيليان مبابي من أبرز أهداف ريال مدريد في "الميركاتو" الصيفي القادم، إذ يرغب "الميرنغي" بقوة في ضم النجم الفرنسي الذي يرشحه الكثيرون لاعتلاء عرش أفضل لاعب في العالم في السنوات المقبلة.

يشار إلى أن كيليان مبابي، يمر بفترة متوترة مع باريس سان جيرمان، فقد اعترض اللاعب على قرار المدرب الألماني توماس توخيل باستبداله خلال مباراة مونبلييه الأخيرة في الدوري الفرنسي.

وربطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بقاء كيليان مبابي مع الفريق برحيل توماس توخيل.