المشتركة تستنكر ملاحقة الفنان محمد بكري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعقد المحكمة المركزية في اللد يوم الخميس 6 شباط/ فبراير 2020 جلسة حاسمة للبت في قضية الفنان والمخرج محمد بكري، الذي يُلاحق منذ 18 عامًا بسبب فيلمه "جنين جنين".

وقام عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم برفع دعوى قذف وتشهير ضد بكري، زاعمين أنّه تجنّى عليهم في الفيلم الذي وثّق عدوان "السّور الواقي" في مخيم جنين عام 2002 وجرائم الاحتلال أثناء الاجتياح ضد البشر والشجر والحجر.

وتدين القائمة المشتركة كل أشكال الملاحقة السياسية والمحاكمات العنصرية، التي يتعرض لها الفنان بكري منذ عقدين من الزمن، والتي تأتي ضمن قمع حرية التعبير وخصوصًا حرية الإبداع الفني والثقافي، وإخضاع الفن والثقافة لأجندة حكومية وللأجواء الفاشية.

إنّ الهجمة العنصرية الشرسة التي يقف أمامها الفنان محمد بكري ليست هجمة شخصية، بل جزء من الهجوم على الهامش الديمقراطي عمومًا وعلى حق المبدعين العرب خصوصًا في التعبير عن الرأي ومحاكاة هموم وقضايا شعبهم ومجتمعهم.

وتؤكد القائمة المشتركة على وقوفها ودعمها الكامل للفنان محمد بكري وتدعو كافة أبناء شعبنا للوقوف إلى جانب هذه القضية العادلة، وحضور المحكمة في اللد يوم الخميس.