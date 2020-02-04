شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة إستطلاع حوثية في رازح بصعدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 أعلنت قوات الجيش الوطني عن إسقاط طائرة إستطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية كانت تحلق في سماء مديرية رازح بمحافظة صعدة .

Advertisements ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي أن الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني أسقطت اليوم طائرة استطلاعية لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة. وذكر الربادي أن الطائرة كانت تحاول تصوير مواقع الجيش الوطني في جبهة رازح .

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