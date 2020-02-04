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شكرا لقرائتكم خبر عن إنخفاض صادرات إيران النفطية خلال يناير بنسبة 15 بالمائة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
انخفضت صادرات إيران النفطية خلال شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 15%، مقارنة بشهرديسمبر السابق، مسجلة 277 ألف برميل يوميًا، وذلك وفق ما أورده موقع إذاعة "فردا" التابع للمعارضة الإيرانية.
وقال الموقع، أن بعض صادرات النفط الإيراني تذهب إلى الصين وسوريا، فيما يباع الباقي في الأسواق السوداء .. لافتاً بحسب معلومات عن شركة ”كلبر“، التي ترصد تدفقات النفط بالعالم، إلى أن صادرات (أوبك) من النفط انخفضت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بمقدار 824 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 21.8 مليون برميل يوميًا مقارنة مع شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي .
ولم يذكر تقرير الموقع إنتاج منظمة أوبك النفطي، لكن وكالة ”رويترز“ قدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي أن الإنتاج اليومي للمنظمة كان 28 مليونا و350 ألف برميل، منخفضًا من 640 ألف برميل في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
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