وزير الخارجية اليمني : إتفاق السويد ليس هدفه إيقاف إطلاق النار فقط

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن الهدف الحقيقي من اتفاق الحديدة ليس وقف إطلاق النار في مناطق وشن عدوان في مناطق أخرى، بل يتمثل في تحرير ميناء ومدينة الحديدة والحد من تهريب السلاح والنفط الإيراني والحفاظ على امن وسلامة خطوط الملاحة الدولية والتأكيد على عدم استغلال الميليشيات للمساعدات الإنسانية.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، مدير عام افريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الأوسط والأدنى بوزارة الخارجية الألمانية السفير فيليب أكرمان، والقائم بأعمال السفارة الألمانية لدى بلادنا يان كراوسر.

وأكد ان هذا كله لم يتحقق بسبب استمرار تعنت الحوثيين.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين واستعراض الأوضاع والمستجدات في اليمن على ضوء استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري وتأثير ذلك على عملية السلام واتفاق ستوكهولم.

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وأوضح الوزير الحضرمي بأن الحكومة حريصة على تحقيق السلام الشامل والمستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، ودعم جهود المبعوث الأممي .. لافتا إلى أن مليشيا الحوثي قابلت ذلك بصلف وتعنت وتصعيد غير مبرر .

وأشار الى ان التصعيد الحوثي الأخير في نهم ومأرب والجوف يحتم على الحكومة دراسة خياراتها والجدوى الفعلية من اتفاق الحديدة .. مجدداً التأكيد على أن الحكومة الشرعية لن تقبل باستخدام اتفاق استكهولم كأداة تستغلها مليشيا الحوثي لشن حربها العبثية ومغامراتها في مناطق أخرى في اليمن..

ونوه الحضرمي بأنه من الصعب الآن الحديث عن الانخراط في أي مشاورات قادمة قبل تغيير الوضع القائم في الحديدة والحد من تعنت وانتهاكات الحوثيين المستمرة.

من جانبه أشار السفير فيليب أكرمان إلى أن المساعدة في حل الأزمة في اليمن تمثل أولوية لدى الجانب الألماني..مؤكداً دعم بلاده للحكومة الشرعية وجهودها في إحلال وتحقيق السلام..متمنيا أن يسود الاستقرار والأمن جميع ربوع اليمن.